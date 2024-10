Myenergy Viola, Cessel: ‘Innamorato della città, della società e della gente’

Una conferma importantissima. Il numero “5” dello scacchiere Pallacanestro Viola è lui, Giovanni Cessel. Arrivato nella passata stagione a campionato in corso ha convinto tutti per movenze tecniche, voglia di fare ed atteggiamento sempre positivo e propositivo. Ecco le sue impressioni sulla nuova stagione. Sempre al lavoro?

Che tipologia di lavoro cestistico stai svolgendo?

“Più che altro quello che serve a me. Ho fatto molte partite, molti tornei, sia cinque contro cinque che tre per tre. Sto lavorando anche sul Ball Handling, sul come gestire la palla quando ne sono in possesso ed ovviamente, i movimenti sotto canestro per essere ancora più solido quando mi propongo verso il cerchio”.