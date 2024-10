Basket: pronti per lo storico Trofeo Sant’Ambrogio. Le foto storiche

Tutto pronto per la 48a edizione del Trofeo Sant’Ambrogio. Uno dei più longevi tornei della palla a spicchi ritorna ad entusiasmare gli animi degli appassionati di pallacanestro. In riva allo stretto nel rinnovato impianto di Pentimele, il PalaCalafiore. Per due giorni, il 19 e 20 settembre, andranno in scena quattro delle squadre più rappresentative del campionato di serie B Interregionale, Redel Viola Reggio Calabria, Barcellona 4.0, Basket School Messina e Basket Academy Catanzaro.

Lunedì 16 settembre alle ore 10.30 presso la Sala “Italo Falcomatà” del Comune di Reggio Calabria, si terrà la presentazione di questa kèrmesse storica nata nel ricordo di Mario Sant’Ambrogio, valente cestista prematuramente scomparso e proseguita in memoria di Papà Iliano, della Signora Enza ed i fratelli Cesare e Franco.

La storia del Trofeo, che nasce nel 1970 sulle mattonelle dello storico campetto di Santa Caterina, racchiude ricordi indelebili e si sviluppa parallelamente alla crescita della Cestistica Piero Viola fino ai massimi livelli.

La manifestazione, ha visto, nel tempo, la partecipazione di big del basket Italiano, atleti del calibro di Nando Gentile e Vincenzino Esposito, Danilo Gallinari, Gigi Datome, l’attuale Ct della Nazionale Italiana Pozzecco, grandi squadre italiane come il Montepaschi di Siena, il Messaggero Roma, l’Ipifim Torino, l’Armani Jeans Milano ed infine grandi realtà europee, come la Jugoplastica di spalato, l’Aek di Atene, passando per il Basket Kiev.

Sulle panchine del torneo, si sono sfidati i più grandi allenatori italiani e stranieri partendo da Alberto Bucci, Valerio Bianchini, Charlie Recalcati, Meo Sacchetti, Piero Bucchi, fino agli stranieri Sasha Djordjevic, Jasmin Repesa e altri.

Il Torneo ha visto passare la storia della Viola, con in panchina i suoi grandi condottieri, come Gianfranco Benvenuti, Charlie Recalcati, Tonino Zorzi, Gaetano Gebbia e Lino Lardo, negli ultimi anni Ciccio Ponticello e i reggini Benedetto e Bolignano. In campo giocatori incredibili come Loris Paiusco, Luigi Rossi, le promesse Umberto Gira e Giovanni Speranza provenienti dal campetto di Santa Caterina, i campioni dell’NBA come Emanuel Ginobili a Ben Wallace, e gli indimenticabili Donato Avenia, Alessandro Santoro, Sasha Volkov e Dean Garrett.

Tanti sono passati dal Trofeo Sant’Ambrogio, che oggi, riparte con nuova linfa, con i fratelli Sergio e Carlo a fare da traino e tanti amici a collaborare, per continuare come se fosse la prima edizione, quella del primo Trofeo, coppa che è stata ritrovata pochi anni fa dopo circa 50 anni…