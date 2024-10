Basket – L’urlo dei Total Kaos Reggio Calabria: ‘Quale futuro per Pianeta Viola e PalaCalafiore?’

L’impiantistica sportiva a Reggio Calabria continua a far discutere, tra annunci, promesse e problematiche anche se difficili da affrontare andrebbero esaminate raggiungendo gli obiettivi preposti tra manutenzioni e nuove strutture. Lo storico gruppo di tifosi neroarancio, considerando la pallacanestro come sport caratterizzato da una storia gloriosa, da un importante presente e da un futuro legato a molti fattori, evidenzia la necessità di spazi necessari per praticarlo. L’urlo del gruppo avviene tramite un post con lo striscione risalante al 19 maggio 2019 ed uno identico affisso di recente, lo scorso venerdì 17 giugno, in entrambi i plessi destinati alla pratica della palla a spicchi.