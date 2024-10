Basket: la Viola si gode il momento. Adesso sono tre su quattro

La Pallacanestro Viola si gode una lieta classifica prima di dedicarsi a due trasferte consecutive, entrambe in Sicilia, prima in casa degli Svincolati Milazzo e successivamente, nel turno infrasettimanale nella tana della Fortitudo Messina.

Sul match vinto contro Barcellona Pozzo di Gotto ha argomentato l’mvp della sfida, l’emiliano Thomas Aguzzoli:

Le dichiarazioni

“E’ stata una gara impegnativa, siamo partiti forti, loro sono stati bravi a rientrare e per noi non è stato facile. Abbiamo finito il primo tempo sotto poi siamo stati capaci di reagire nel secondo tempo. Abbiamo avuto qualche difficoltà in difesa, all’inizio non abbiamo rispettato il piano partita, perché giocando poi è realmente difficile eseguirlo. Sono stati troppi i punti subiti rispetto al nostro obiettivo. Sono contento per la vittoria, sicuramente di squadra, noi ci alleniamo per questo. Condivido il pensiero del coach. Anche se soddisfatto per il risultato finale avremmo dovuto vincere diversamente. Tante emozioni incredibili, grazie al pubblico, quando fai una bella giocata ti esalti di più. È una bella forza il tifo, che deve essere sempre dalla nostra parte”.