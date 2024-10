Basket – Viola-Napoli, per gli abbonati della Reggina promozione sui biglietti

La Mood Project Reggio Calabria comunica che in occasione della gara interna in programma Domenica 7 Aprile, alle ore 18.00 al “PalaCalafiore”, contro la Ge.Vi Napoli, la società ha indetto la seguente promozione dedicata agli abbonati della Reggina 1914:

Tutti i possessori di abbonamento valido per le gare interne della Reggina 1914 potranno acquistare un tagliando per Mood Project Reggio Calabria – Ge.Vi. Napoli con uno sconto del 20% rispetto ai prezzi standard previsti per il match.

Ogni abbonato potrà acquistare un solo biglietto per la gara del “PalaCalafiore”, previa esibizione dell’abbonamento e di un valido documento d’identità al momento dell’acquisto sia presso il “Pianeta Viola” che il “PalaCalafiore”.

Questi i prezzi dedicati agli abbonati amaranto :