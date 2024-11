Basta piangere sul cioccolato versato. ? ora di svestirsi. Dal web tutte le tendenze #modamare per quest’estate.

di M.Carmela Di Marte – Inutile negarlo o cercare di pronunciarlo sottovoce sperando che qualcuno non ci ascolti, perché ormai è arrivata la tanto attesa e da tutte odiata, prova costume; e insieme ad essa anche le lacrime, che più che di coccodrillo possiamo definirle di cioccolato.Ed ecco che spuntano in rete, come il miracolo di Lourdes tanto atteso, tutti rimedi naturali e non, per contrastare oltre alla cara cellulite, nostra compagnia di viaggio, anche la fame estrema che segue la prova costume andata a male.Tuttavia tutte, nessuna esclusa, siamo alla ricerca affannata del beachwear perfetto, comunemente pronunciato con il nome di costume da bagno . Ed ecco che le proposte moda mare 2014 variano da bikini striminziti a costumi interi anni 60, dalla fascia al monospalla, dalla brasiliana al classico slip. Insomma, ad ogni corpo e personalità, il suo beachwear.Tra i marchi più gettonati vi sono Calzedonia, con i suoi modelli variegati ed i colori accesi per risaltare l’abbronzatura; Tezenis che ha puntato alla fantasia floreale e alla stampa a righe; Yamamay, con la linea di costumi nella variante bianco/nero, la linea animalier e la Miss Universe; H&M, con i bikini a fantasia, monocolore ed intercambiabili. Spopolano inoltre sul web le collezioni di Chiara Biasi per Bikini Lovers, con i must have di quest’estate che sono bikini e trikini; la linea di EffekProject, che propone una serie di costumi in San Gallo, ciniglia, Rettil e on fleur; immancabile anche la linea di Victoria Secret con i suoi angeli e i suoi modelli dalle linee sensuali.Basta dunque con le lacrime di cioccolato, riprendiamo la forma e iniziamo gli acquisti. La stagione dell’abbronzatura è ufficialmente aperta.