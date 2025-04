A Reggio il Coordinamento AIGA Calabria: protagonisti i giovani avvocati

Il Coordinamento Regionale AIGA Calabria riunisce a Reggio giovani avvocati per un evento di formazione, confronto e impegno professionale

Il Coordinamento Regionale AIGA Calabria, svoltosi lo scorso 29 marzo presso il prestigioso Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, ha visto una straordinaria partecipazione di giovani avvocati provenienti da tutta la regione.

Un evento organizzato dalla sezione AIGA di Reggio Calabria

L’evento, organizzato con impeccabile cura dalla sezione AIGA di Reggio Calabria sotto la guida dell’Avv. Michele Sergi, e condotto dalla Coordinatrice regionale Aiga Calabria, Avv. Nancy Stilo, ha rappresentato un momento significativo di confronto e crescita per la giovane avvocatura calabrese.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Avv. Giuseppe Falcomatà, che ha sottolineato con forza il ruolo fondamentale dei giovani professionisti nel contribuire allo sviluppo sociale e giuridico del territorio.

Significativi anche gli interventi dell’Avv. Mariacristina Mascianà, Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e già Presidente della sezione reggina di AIGA, che ha rimarcato l’importanza dell’associazionismo quale strumento di crescita personale e collettiva.

Protocollo d’intesa e diritti dei detenuti

La coordinatrice regionale Avv. Nancy Stilo e l’Avv. Giovanna Russo, Garante regionale dei diritti dei detenuti, hanno poi confermato e ratificato il protocollo d’intesa già siglato dai rispettivi uffici.

L’Avv. Russo ha offerto un contributo di grande spessore umano e professionale, soffermandosi sui delicati temi legati alla tutela dei diritti fondamentali all’interno del sistema penitenziario.

Il Coordinamento ha rappresentato un’occasione per riaffermare i valori fondanti dell’AIGA: condivisione, formazione, rappresentanza e coesione.

La giornata è proseguita con un momento conviviale presso il rinomato ristorante L’A Gourmet L’Accademia, dello Chef Filippo Cogliandro, affacciato sullo spettacolare “chilometro più bello d’Italia”, il Lungomare Falcomatà.

Un’occasione per rafforzare i legami tra colleghi, all’insegna della convivialità e della valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Visita culturale al Museo Archeologico

A chiudere l’intensa giornata, la visita al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, custode dei celebri Bronzi di Riace, autentico simbolo della storia e dell’identità culturale calabrese.

Una giornata di crescita, confronto e prospettiva

Il Coordinamento ha lasciato un segno profondo, non solo per la qualità dei contenuti e degli interventi, ma anche per l’entusiasmo e la partecipazione attiva di tutti i presenti.

Una giornata che conferma la vitalità dell’AIGA e la volontà dei giovani avvocati calabresi di costruire insieme un futuro professionale solido, consapevole e coeso.