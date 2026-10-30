Reggina: nel saluto di Domenico Girasole, tutta l’amarezza per i motivi che hanno portato alla separazione

Chiarimenti e precisazioni che hanno uno o più destinatari

Nella lunga lettera di saluti e ringraziamenti, Domenico Girasole ha voluto anche specificare i motivi che lo hanno portato a prendere altre strade, con riferimenti precisi, pur senza mai nominare qualcuno in particolare. Questo il passaggio:

“Speravo e desideravo che questo momento non arrivasse mai ma purtroppo, a malincuore, non ci sono più i presupposti per continuare insieme. Nel calcio, così come nella vita, arrivano momenti in cui bisogna prendere delle decisioni che magari non vorresti prendere, ma che diventano inevitabili. Ci tengo però a chiarire una cosa, non sono state le panchine né il poco utilizzo a portarmi a prendere questa decisione, perché nel calcio bisogna saper accettare le scelte tecniche, i momenti difficili e anche le situazioni in cui si gioca meno di quanto si vorrebbe. Ma quando viene sminuito il tuo valore e non vieni considerato parte di un progetto prossimo è inevitabile fermarsi a riflettere e chiedersi cosa sia davvero meglio per il proprio futuro”.