Basket – Baydunks è lo schiacciatore professionista che infiammerà la #Ntc Arena – FOTO

Grande spettacolo durante gli eventi estivi targati #Ntc Sport Industries, c'è attesa per l'esibizione di Clark e le sue schiacciate non convenzionali

Mettere la palla dentro il canestro, non dalla lunga o media distanza, bensì quasi “parlando al ferro”, il diktat che si è imposto Clark in arte Baydunks che con la sua ragazza gira il mondo per rendere ancora più spettacolare di quanto lo sia già la schiacciata.

Ai microfoni di CityNow Sport, lo slam dunker proveniente dal Regno Unito:

“Non mi pongo limiti sia outdoor che indoor ho iniziato a 14 anni, mi trovavo in un playground ho schiacciato per la prima volta e da allora non ho smesso più, provando i movimenti più strani. Io mi ispiro a Vince Carter dei Toronto Raptors che proprio quest’anno ha vinto il titolo NBA”.

Luca Laganà ha spiegato inoltre come sia stato possibile portarlo a Reggio nel contesto dei ‘Summer Events’:

“Tramite social ci ha chiesto di partecipare al nostro dunk contest a Reggio Calabria, si alza così il tasso di spettacolarità. Lui gira l’Europa ed il mondo, è un onore per noi averlo qui”.

Tutti alla #Ntc Arena del PalaLumaka, domenica 7 luglio, ad ammirare le sue perfomances durante la giornata conclusiva della ‘#Ntc Summer League’

