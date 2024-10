‘Summer Events’, non solo basket per il nuovo format estivo targato #Ntc

Si è svolta presso la struttura sportiva del PalaLumaka la conferenza di presentazione degli #Ntc Summer Events, frutto della volontà di chi, venendo dal mondo dello sport, vuole colmare quel “vuoto” che si crea nei mesi estivi degli appassionati della pallacanestro e più in generale dello sport tutto. Dopo aver lanciato la #Ntc Summer League, #Ntc quest’anno ha deciso di triplicare il proprio impegno dando vita ad altri due nuovissimi format: il Mile High Basketball Festival e la 24H Basketb…All Night Long.

In tal senso il vulcanico Luca Laganà ha dichiarato ai microfoni di CityNow Sport:

“Abbiamo voluto estendere il programma della #NTC Summer League su tre eventi dislocati su tutto il territorio della città metropolitana coinvolgendo anche Gambarie del comune di Santo Stefano in Aspromonte. Non solo pallacanestro avremo due momenti ginnici, avremo due eventi legati alla mountain bike e convegnistica per rendere ancora più ricca una magnifica kermesse dedicata a tutta la cittadinanza sportiva e non solo”.

Durante la partecipata conferenza era presente anche Cesare Pinetti direttore della Dechlaton Gioia Tauro che si è ritenuto soddisfatto di tale organizzazione, per rendere sostenibile tale evento, la struttura commerciale sarà main sponsor di questa importante kermesse che vedrà giungere atleti dall’intera area metropolitana.

Un apporto fondamentale sarà datò dalla palestra Wellness, presenti gli istruttori Ignazio Vietta ed Anna Vitetta che daranno man forte all’intera organizzazione con un parte dedicata al fitness.

Ci sarà anche da imparare e riflettere sull’utilizzo dei dispositivi digitali in genere, per capire quali effetti sul corpo umano può dare un uso errato di tali mezzi, se ne parlerà con la dott.ssa Frattima, il prof. Polimeni e Mary Sciarrone, presente durante la conferenza, per analizzare il tutto da un punto di vista psicologico, osteopatico e mediatico.

Per maggiori informazioni su location ed iscrizioni: CLICCA QUI