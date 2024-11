bellacomeunfilm, la promozione della Calabria parte dai social

Promuovere la Calabria sui social network grazie ai video di chi questa regione la vive da abitante o da turista, avviare un progetto di promozione territoriale diffuso e dal basso grazie alle immagini girate giorno dopo giorno in tutto il nostro territorio.

Questo e molto altro ancora è “Calabria, bella come un film”, l’iniziativa di promozione territoriale organizzata dall’associazione Calabresi Creativi insieme ad associazioni e aziende come Presta Lab, Efferre Communication, Altrama Italia, Interazioni Creative ed alla quale ha concesso il patrocinio la Calabria Film Commission insieme al Comitato Giovani Commissione Nazionale Unesco e i “Club di Territorio del Touring Club Italiano” della Calabria. L’iniziativa segue quelle realizzate negli anni scorsi, che videro Calabresi Creativi ed altre associazioni impegnarsi nel progetto “101 Calabrie. Una foto al giorno delle bellezze calabresi” o “Edward Lear”, che lo scorso anno fece rivivere su Twitter il viaggio del letterato inglese nella Calabria del 1800.

Quest’anno, l’obiettivo è ancora più ambizioso: raccontare la Calabria attraverso dei mini video registrati e caricati su Instagram, il popolare social network dedicato alla fotografia che ha superato i 500 milioni di utenti attivi ogni mese. Ogni utente potrà creare un video di 30 secondi che racconta visi, luoghi, bellezze ed esperienze della Calabria e postarlo con l’hashtag #bellacomeunfilm: da questo racconto collettivo verranno poi creati dei video promozionali della nostra regione, in diverse lunghezze, per mostrare come i calabresi ed i turisti vedono un territorio che ha bisogno sempre di più di essere raccontato da chi lo vive tutti i giorni o da chi, in vacanza, scopre le sue bellezze.

I video si potranno caricare fino al 30 settembre: tutti i video caricati con l’hashtag #bellacomeunfilm saranno automaticamente condivisi sulla relativa pagina Facebook e faranno poi parte del video di promozione finale. Ci saranno anche diversi premi assegnati dai vari partner dell’iniziativa. In particolare vi sarà un premio consegnato dalla Calabria Film Commission al video che rappresenterà al meglio la Calabria, un premio del Touring Club Nazionale ed una menzione speciale conferita dal Comitato Giovani Commissione Nazionale Unesco al miglior video con oggetto principale il patrimonio culturale calabrese. Il regolamento è disponibile sul sito internet www.calabresicreativi.it e sulla fanpage Facebook “Calabria #bellacomeunfilm”.