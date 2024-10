Benevento-Reggina: la probabile formazione amaranto. Soliti dubbi a destra

Dopo la sconfitta interna contro la Cremonese, la Reggina torna in campo oggi per affrontare una delle formazioni favorite per la vittoria finale, seppur al momento in grande difficoltà e reduce da tre sconfitte consecutive. Aglietti ha qualche dubbio sulla corsia di destra, mentre centrocampo ed attacco dovrebbero essere confermati.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Turati, Lakicevic (Adjapong), Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Laribi (Ricci), Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Montalto, Galabinov. All. Aglietti