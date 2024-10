Serie B, Benevento: Vigorito, Caserta e poi Agostinelli. Il retroscena

Il Benevento ha scelto Andrea Agostinelli per tentare l’impresa in queste sei giornate che mancano alla chiusura della stagione regolare. Una decisione che ha spiazzato molti, tenuto conto intanto dell’assenza dell’allenatore dall’Italia da qualche anno e poi perché tutti immaginavano una nuova chiamata per colui che era stato il primo a sedere sulla panchina dei sanniti in questa stagione, il reggino Fabio Caserta. In realtà, secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, un primo contatto tra il presidente Vigorito e lo stesso Caserta c’era stato, ma l’ex Perugia, però, non avrebbe risposto alla chiamata mentre al successivo contatto fra le parti, Vigorito aveva già preso contatti con Andrea Agostinelli, allenatore che farà il suo esordio sabato pomeriggio proprio contro la Reggina.

