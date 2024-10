Serie B: Benevento, Agostinelli non ancora ufficializzato, ecco perchè

Il Benevento si prepara ad iniziare un nuovo percorso in questo campionato da ultimo in classifica e con il quarto tecnico stagionale. Il crollo interno nello scontro diretto con la Spal ha portato alle dimissioni dell’ex Reggina Roberto Stellone e tutto il suo staff. Un cammino decisamente diverso rispetto a quello immaginato con una sola vittoria in nove gare ed il crollo fino a raggiungere l’ultimo gradino della graduatoria. Il massimo dirigente Oreste Vigorito ha optato per il tecnico del Gudja United Andrea Agostinelli, impegnato in prima divisione maltese, che si è immediatamente dimesso per iniziare questa nuova e complicata avventura, ma al momento non è stato possibile ufficializzarlo perché in attesa del transfert internazionale.

Il nuovo allenatore ha comunque raggiunto lo stadio dopo il primo colloquio con il presidente e quindi nel pomeriggio incontrato i senatori del gruppo giallorosso, i vari Glik, Improta, Paleari, Letizia, Schiattarella, Ciano, Acampora ai quali avrà certamente chiesto sostegno ed aiuto in quella che si preannuncia una vera e propria impresa, dando uno sguardo anche al complicato calendario del Benevento. E’ facile immaginare che, a differenza delle scelte portate avanti da Stellone, quasi tutti questi calciatori li vedremo in campo sabato pomeriggio. Forse tranne Schiattarella, per qualche problema fisico. Rientreranno Acampora e Viviani dalla squalifica.