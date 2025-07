Depurazione a Reggio, Neri: ‘Il Comune scarica responsabilità su Sorical’

“In merito agli scarichi fognari che finiscono a mare, il Comune di Reggio Calabria qualche ora fa ha dichiarato pubblicamente che la depurazione è in capo a Sorical. Naturalmente, non è vero. Ora, comprendiamo bene la necessità di Palazzo San Giorgio di trovare sempre qualcuno a cui dare la colpa per le proprie inefficienze politiche ed amministrative, ma non è corretto scaricare sugli altri le proprie responsabilità”.

A dirlo, in una nota stampa, è il consigliere comunale e metropolitano della Lega, Armando Neri.

“I cittadini devono essere informati correttamente, ma ormai sappiamo che la maggioranza comunale non ama farlo, per cui lo farò io, anche perché già un anno fa ho avuto modo di denunciare pubblicamente le pessime condizioni in cui – purtroppo – versa il cantiere del Parco Lineare Sud, tra scarichi a mare, stoccaggi di detriti, ferri a vista e rifiuti sulla spiaggia. Ad “abbellire” ulteriormente lo scenario adesso ci sono anche le travi fuori quota di quello che passerà alla storia come il ponticello dei sospiri”.

La “verità” sulla depurazione a Reggio Calabria

“Ma torniamo alla depurazione: Sorical – che sta vivendo una fase storica di vera rigenerazione aziendale grazie alla sapiente guida dell’Avv. Cataldo Calabretta – non gestisce il segmento fognatura e depurazione di Reggio Calabria. Sorical, infatti, pur essendo subentrata nella gestione del servizio idrico di Reggio, non è il gestore del segmento fognatura e depurazione. Come è noto, il sistema fognario-depurativo della città di Reggio è oggetto di interventi di adeguamento normativo e infrastrutturale realizzati dal Commissario Unico per l’Emergenza Ambientale.

Ed è giusto precisare che nel corso delle riunioni tra Comune, Arrical, SoRiCal e Commissario Unico è stato chiarito il percorso che porterà Sorical al subentro solo quando saranno definite le competenze e le modalità gestionali fino alla conclusione degli interventi. Attualmente, è dunque Idrorhegion che continua a gestire ordinariamente fognatura e depurazione per conto del Comune. Così stanno le cose, a beneficio della corretta informazione ai cittadini”.

Un appello alla giunta comunale

“L’auspicio è che il Comune, anziché cercare inutili alibi, decida finalmente di tutelare la salute dei cittadini e delle coste e spiagge reggine. Ma su questo, considerate le condizioni in cui versa la Città, abbiamo molto dubbi”.