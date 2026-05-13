L’appello di Giovannone: ‘Vincere contro la Reggina per riportare la Nissa in C’

"Sarà una partita con diversi gol e spettacolo. Sarebbe davvero un peccato perdersela"

E’ rimasto a Caltanissetta per sostenere la squadra. Il presidente della Nissa Giovannone pubblica il consueto video parlando ai suoi tifosi e rimarcando l’importanza della finale contro la Reggina:

“Cari tifosi e tifose della Nissa, sono qui allo stadio a seguire gli allenamenti perché domenica ci aspetta l’ultima sfida, l’ultima partita di questo campionato: i playoff, la finale, contro la grande Reggina, una squadra che conoscete benissimo avendo fatto la serie A, una società blasonata.

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Noi ce la metteremo tutta per vincere questa partita, ci teniamo soprattutto per voi tifosi. Per questo motivo vi aspetto tutti allo stadio per una partita esaltante. A noi basterebbe anche un pareggio nei 120 minuti, ma sarà una partita con diversi gol, sarà uno spettacolo. Sarebbe davvero un peccato perdersela.

Vi aspetto in massa a salutare la squadra in questa ultima partita di un campionato meraviglioso. Anche perché ancora non abbiamo rinunciato ad un sogno: vincendo i playoff siamo i primi nella classifica nazionale per eventuali ripescaggi.

Il mio sogno, che è anche il vostro, è riportare la Nissa dove si trovava quasi cento anni fa, in una Serie C a girone unico. Abbiamo ancora delle chance: potrebbe essere una giornata storica. Vi aspetto tutti allo stadio. Forza Nissa”.