Matachione, stoccata alla società amaranto quando si parla di finale play off
Il massimo dirigente campano mostra tutta la sua contrarietà, dopo il ricorso presentato dalla Reggina
13 Maggio 2026 - 09:24 | Redazione
Nel corso della trasmissione “Partitissima” in onda su TFN, c’è stato l’intervento del presidente del Savoia Matachione. Si è parlato dell’udienza al Tribunale Federale Nazionale, dove il massimo dirigente ha detto la sua, ma lo aveva già fatto attraverso una serie di comunicato, e anche della finale play off che si giocherà domenica a Caltanissetta: “Io spero soltanto una cosa, voglio dire la mia su Nissa-Reggina. Ci tengo a dire una cosa con il cuore. Quando sono entrato al Granillo ho avuto i brividi, grande tifoseria, grande blasone e quindi sono veramente innamorato della Reggina e dei suoi tifosi e di come si sono comportati gli ultras. Vi aggiungo, pure, che domenica vincerà il presidente più forte e quindi vincerà Giovannone“.
E’ evidente che il procedimento portato avanti dalla Reggina, la quale ha già annunciato di voler andare avanti, ha infastidito non poco il massimo dirigente dei campani.
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