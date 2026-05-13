Matachione, stoccata alla società amaranto quando si parla di finale play off

Nel corso della trasmissione “Partitissima” in onda su TFN, c’è stato l’intervento del presidente del Savoia Matachione. Si è parlato dell’udienza al Tribunale Federale Nazionale, dove il massimo dirigente ha detto la sua, ma lo aveva già fatto attraverso una serie di comunicato, e anche della finale play off che si giocherà domenica a Caltanissetta: “Io spero soltanto una cosa, voglio dire la mia su Nissa-Reggina. Ci tengo a dire una cosa con il cuore. Quando sono entrato al Granillo ho avuto i brividi, grande tifoseria, grande blasone e quindi sono veramente innamorato della Reggina e dei suoi tifosi e di come si sono comportati gli ultras. Vi aggiungo, pure, che domenica vincerà il presidente più forte e quindi vincerà Giovannone“.

E’ evidente che il procedimento portato avanti dalla Reggina, la quale ha già annunciato di voler andare avanti, ha infastidito non poco il massimo dirigente dei campani.