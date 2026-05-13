Serie B: Catanzaro e Juve Stabia in semifinale. Gli accoppiamenti

La Serie B entra nella fase più calda. Il turno preliminare dei playoff ha emesso i primi verdetti: Juve Stabia e Catanzaro conquistano il pass per le semifinali e continuano la corsa verso la promozione in Serie A. Due vittorie diverse, ma pesanti. Da una parte il colpo esterno della Juve Stabia, capace di imporsi sul campo del Modena. Dall’altra la prova di forza del Catanzaro, che al “Ceravolo” ha superato nettamente l’Avellino.

Il quadro delle semifinali

Definiti quindi gli accoppiamenti del secondo turno playoff. La Juve Stabia affronterà il Monza, mentre il Catanzaro se la vedrà con il Palermo di Pippo Inzaghi.

Le semifinali si giocheranno con gare di andata e ritorno. L’andata di Juve Stabia-Monza è in programma sabato 16 maggio alle ore 20. Catanzaro-Palermo si giocherà invece domenica 17 maggio, sempre alle ore 20. I ritorni sono fissati per martedì 19 maggio, con Monza-Juve Stabia, e mercoledì 20 maggio, con Palermo-Catanzaro.

Il peso della classifica

Il regolamento assegna un vantaggio importante alle squadre meglio piazzate nella regular season. In caso di parità di risultato nel doppio confronto, infatti, non sono previsti supplementari o rigori: accederà alla finale la squadra con la migliore posizione in classifica.

Un dettaglio non secondario. Monza e Palermo partono quindi con un piccolo margine regolamentare, ma Juve Stabia e Catanzaro arrivano alle semifinali con risultati pesanti e con la spinta emotiva del turno appena superato. La corsa verso la Serie A è appena entrata nel vivo.