BENSIMON mette in mostra la sua Tartan Collection.

BENSIMON, il marchio casual chic delle scarpe sportive più amate di Francia, mette in scena la sua TARTAN COLLECTION per l’autunno/inverno 2014-2015. Oltre alle famose scarpe, troviamo abbigliamento ed accessori, per il nostro guardaroba che quest’anno sarà caratterizzato da magnifici capi tartan (ovvero scozzesi). Tutte le amanti del fashion, potranno seguire come sempre le tendenze che offre la moda, sfoggiando nel prossimo autunno il loro capo “scozzese”, che si tratti di scarpa o abbigliamento. Il tartan è di nuovo di moda, anzi a dire il vero sembra non tramontare mai. Nelle passerelle più glamour dello scorso anno, lo stile tartan era predominante più che mai. Difatti lo stile tartan è uno dei must have di questa prossima stagione autunno/inverno 2014. Non sono solo le intramontabili sneakers ad essere contagiate, ma Bensimon propone anche: gonnelloni, capispalla, pantaloni ed accessori vari utilizzando il disegno tartan. Nel dettaglio, tra le proposte del brand, troviamo gonne lunghe a creare uno stile contemporaneo che conserva però un taglio dal sapore minimal e retrò. Irrinunciabili poi sono i classici pantaloni a sigaretta che mantengono invece la proverbiale eleganza del brand francese e le giacche bon ton con stampe scozzesi, sempre molto chic e mai banali. Anche gli accessori seguono questa tendenza: si passa dalle tracolle, alle pochettes, arrivando poi alle shopping bags ed infine alle borse da viaggio. Insomma, lo stile Tartan non ci abbandona mai nemmeno quando il tempo inclemente dell’autunno ci porterebbe a vestirci solo di nero e grigio. Impossibile non avere quindi nel nostro guardaroba, almeno un capo in stile tartan. Per maggiori informazioni, consultare il sito: www.bensimon.com