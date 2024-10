Benvenuti al Reggio Village, il centro polisportivo nel cuore della città

“Benvenuti al Reggio Village”. Questa è la scritta che campeggia all’ingresso della bellissima struttura collocata al centro della città.

Il Reggio Village è un centro polisportivo, situato sul Viale Messina, che ben si distribuisce nei suoi sette campi fra calcio a 11, calcio a 8 e calcio a 5 e dove si svolge grande parte dell’attività tra gli affitti (tel. 328.1267645) e coloro che praticano Scuola Calcio (Francesco Cozza).

Ma anche altri spazi in cui discipline come la pallavolo, il pattinaggio ed il basket trovano sfogo per lo svolgimento delle proprie attività, insieme all’ultima novità rappresentata dai balli di gruppo e latino americani.

Presso il centro sportivo Reggio Village, inoltre, vi è anche l’area riservata ai festeggiamenti. Una sala confortevole che offre la possibilità a grandi e piccoli di trascorrere il giorno del proprio compleanno o per altre ricorrenze, nel contesto di un Villaggio dello sport parecchio accogliente.

Sei anche un appassionato di calcio? Il Reggio Village ti propone l’accoppiata partita-festa ad un prezzo vantaggioso. Tutto insieme, tutto nella stessa giornata, tutto con i tuoi amici.

E poi la Scuola Calcio Francesco Cozza. Tecnici e istruttori qualificati per un’ora e trenta minuti seguono con particolare attenzione e cura i propri atleti, con tre sedute settimanali, stabilite nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi.

Per qualsiasi informazione, ci si può rivolgere alla segreteria del centro sportivo da lunedi a venerdi dalle ore 14,30 alle ore 19, oppure telefonando al numero 328.1267645