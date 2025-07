Calcio giovanile Segato: ceduto ad una squadra di serie A il giovane Fusaro

Alessandro Fusaro, attaccante anno 2010 è un nuovo calciatore dell’Hellas Verona.

Grande struttura fisica, ottime capacità tecniche e realizzative. Arrivato alla Segato ad appena 8 anni e cresciuto sotto l’attenta guida del mister Antonino Cassalia. Campione Regionale, nei vari anni con le categorie Pulcini, Esordienti, e quest’anno con l’under 15 Regionale.

Ha fatto parte della rappresentativa regionale e nazionale under 15. Le parole del presidente della Scuola Calcio Segato Agostino Cassalia: “Siamo molto contenti per Ale, come tanti altri ragazzi lo abbiamo visto crescere, c’erano molte società interessate, la scelta di Verona è stata della famiglia per motivi di studio, logistiche e organizzative.

Altri calciatori della Segato sono costantemente monitorati ed il mercato giovanile, anche se reso difficile dalle nuove normative è sempre in fermento, speriamo di concludere qualche altra operazione a breve“.