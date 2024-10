Benvenuto “Chan”! Apre un nuovo ristorante di sushi a Reggio Calabria

“Chan Sushi Bar” è la nuova catena di ristorazione giapponese che arriva a Reggio Calabria! Già presente a Palermo, Bari, Catania e Messina, Chan sbarca finalmente in Calabria e sceglie proprio la Città dello Stretto.

Il ristorante Chan è ormai un must per tutti gli amanti del sushi e della cucina orientale. Le sue specialità, preparate con maestria da Chef altamente preparati e con materie prime selezionate, nascono dalla tradizione e dalla passione per la cucina.

Nel nuovo ristorante reggino potrete scoprire tutti i sapori legati ad una cultura così lontana dalla nostra che, grazie a Chan, diviene un po’ più vicina. Da Chan avrete dunque la possibilità di gustare piatti unici in un ambiente dal design moderno e curato.

A far gola, poi, sono anche le proposte culinarie del ristorante, tra queste vi sono: la cucina giapponese ovviamente, con gustose insalate, tempura e tofu; il sushi con più di 50 piatti diversi tra cui temaki, hosomaki, uramaki, nighiri e sashimi. Le sorprese però non finiscono qui! Perché da Chan sarà possibile trovare anche gustosissimi piatti della tradizione cinese, tailandese e vietnamita, quindi involtini, spaghetti, pollo, maiale, anatra, vitello, pesci e crostacei tutto cucinato a regola d’arte!

La denominazione “Bar” inoltre non è di certo stata scelta a caso, il Chan Sushi Bar offre infatti a tutti i suoi avventori la possibilità di gustare, durante le cene e i pranzi al locale, dei cocktails astronomici!

Se a questa vasta scelta vi si aggiunge anche un ottimo rapporto qualità – prezzo sembra ovvio che non rimane altro che recarsi presso il ristorante che ha aperto le sue porte ai reggini solamente qualche giorno fa.

Immancabili le offerte “All you can eat” che invitano tutti i reggini a gustare le proposte culinarie del Chan Sushi Bar a pranzi veramente concorrenziali: 18€ a pranzo e 25€ a cena. Sei alla ricerca di un luogo in cui poter finalmente gustare qualcosa di diverso e innovativo? Il Chan Sushi Bar ti aspetta in Via XXIV maggio, 25. Prenota ora al numero: 0965312877!

