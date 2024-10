Berlusconi, migliorano le condizioni di salute. ‘Mantiene l’ottimismo’

Ed è stata una Pasqua di riposo per Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano dalla mattina di mercoledì 5 aprile. Le condizioni del Cavaliere sono in leggero miglioramento in un quadro clinico che rimane “veramente difficile”, come lo ha definito il suo medico personale e primario di Rianimazione, Alberto Zangrillo, che lo ha visitato anche oggi lasciando poi l’ospedale senza rilasciare dichiarazioni.

È “di buon umore” Silvio Berlusconi, e a quanto si apprende, il Cavaliere “mantiene l’ottimismo”. “Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate. E’ quanto si legge in un bollettino medico diramato dal San Raffaele dove Sivlio Berlusconi è ricoverato da mercoledì.

“Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo. Il Presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo”, si legge nel bollettino medico.