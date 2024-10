Berretti – Vince la Reggina sotto gli occhi di Gallo. E’ primato

Importante prova di forza della Berretti amaranto. La formazione di mister Quarticelli onora al meglio il presidente Gallo, in tribuna per sostenere i ragazzi. Quattro a uno il punteggio finale e primo posto in classifica, complice il pari del Trapani e la sonora sconfitta del Siracusa a Catania. I gol portano la firma di Marrone, Suraci, Germanò e Novembre.

REGGINA-RENDE 4-1

Marcatori: 7′ Marrone (Reg), 51′ Suraci (Reg), 57′ rig. Proto (Ren), 60′ Germanò (Reg), 73′ Novembre (Reg)

Reggina: G. Morabito; Nemia (76′ Longobardo), Wernek, Malara, Furci (50′ Verdirosi); Suraci (80′ Maesano), Bezzon (76′ Maida), Arigò; Giaimo, Marrone (50′ Germanò), Novembre. A disposizione: Larin, Favasuli, Aliquò, Sottilotta, Gatto. Allenatore: Quarticelli.

Rende: Carbone, Micieli, Mazzotta, Gervasi, Mauro, Chiappetta, Sprovieri, Lanzo, Aiello, Boito, Proto. A disposizione: Romeo, Spadafora, Casciaro, Grandinetti, Cervellera, Iantorno, Macrì, Burgo. Allenatore: Perrone.

Arbitro: Florio di Locri (Versavia e Zema di Reggio Calabria).