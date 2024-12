Pd Calabria, bilancio di fine anno: focus su sanità, trasporti e autonomia

"Un anno di impegno e risultati per la Calabria. Pronti alle sfide per il 2025 e a costruire l’alternativa di governo” così il capogruppo Bevacqua

Durante il tradizionale scambio degli auguri natalizi, organizzato a Rende, che ha visto protagonisti oltre cento partecipanti, tra cittadini, sostenitori e rappresentanti del Pd, c’è stato anche un momento di riflessione e bilancio per il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua. Nel corso del suo intervento di saluto, Bevacqua ha ripercorso il lavoro svolto dal gruppo consiliare del Pd durante l’anno, sottolineando i principali risultati raggiunti e le battaglie portate avanti in favore dei cittadini calabresi.

“Abbiamo lavorato con determinazione per garantire trasparenza, diritti e opportunità, mettendo al centro le esigenze della nostra terra”.

Un impegno che si traduce in:

32 progetti di legge

202 interrogazioni

54 , di cui 7 tra risoluzioni e ordini del giorno

, di cui 7 tra risoluzioni e ordini del giorno 5 proposte di provvedimenti amministrativi

2 interpellanze

Le priorità del Pd: sanità, trasporti e autonomia differenziata

Bevacqua ha posto particolare attenzione su alcuni temi chiave sui quali si è concentrato l’impegno del Pd, soffermandosi sulle criticità del sistema sanitario regionale e ribadendo che la salute è un diritto, non un privilegio, condividendo la battaglia del partito nazionale sulla sanità pubblica avviata dalla segretaria Elly Schlein. Sul tema dei trasporti e della mobilità, dove serve un cambio di passo per migliorare il trasporto pubblico locale e collegare le aree interne, il capogruppo ha denunciato anche l’assenza del governo e di Rfi sull’alta velocità, che vede esclusa la Calabria da qualsiasi tipo di investimento.

Bevacqua ha inoltre evidenziato l’impegno contro il progetto di autonomia differenziata, che rischia di penalizzare ulteriormente il Sud e frammentare il Paese, dichiarando che la battaglia proseguirà anche attraverso il sostegno al referendum popolare.

Dialogo con i territori e prospettive per il 2025

Bevacqua, infine, ha ribadito l’importanza del dialogo con i territori e della collaborazione con tutte le forze politiche e sociali per affrontare le sfide che attendono la Calabria nel 2025: