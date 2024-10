Biagio Antonacci incontra gli studenti reggini dell’Istituto Alberghiero – FOTO

Biagio Antonacci fa il suo debutto nella città dello Stretto e già qualche mese fa aveva annunciato il grande affetto nei confronti della nostra Calabria.

Il cantautore italiano, che ha conquistato il cuore di intere generazioni, aveva infatti affermato: “In Calabria ho vissuto dei momenti davvero indimenticabili della mia vita professionale; prima di tutto per la risposta di pubblico che è andata crescendo e ciò sin dall’origine della mia carriera. Nei miei primi tour estivi mi capitava spesso di fare numerosissime date in Calabria e mi ricordo che il popolo, di questa terra fantastica, mi ha sempre accolto con un entusiasmo incredibile, nonostante non avessi, ai tempi, il successo che ho oggi”.

Quello stesso caloroso popolo lo ha accolto oggi nelle aule dell’Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni, dove Antonacci ha incontrato i fans che aspettavano il suo arrivo oltre che la doppia data del concerto prevista al PalaCalafiore.

“Il calore di un pubblico che apprezza la tua musica, a prescindere dal fatto che tu sia famoso oppure no, vale più di qualsiasi altra cosa. E adesso, che avrò la fortuna di riesibirmi in questa splendida regione, sarà per me un enorme piacere tornare a cantare proprio a Reggio Calabria”.

Un onore che il cantautore milanese ha dimostrato con i fatti, lasciandosi piacevolmente sommergere dalle domande dei giovani e raccontando la storia della sua musica e i sentimenti che si celano dietro ogni sua canzone.

Un piccolo anticipo dunque di quello che sarà uno degli eventi più importanti previsti in città per questo 2018.