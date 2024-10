Bic Farmacia dott.ssa Pellicanò a caccia del titolo. Fase finale a Reggio?

Festeggiare la vittoria del campionato e la promozione in serie A davanti alla città. Sono due i sogni della Bic Farmacia dott.ssa Pellicanò per la stagione in corso.

Obiettivi raggiungibili ma non semplici da centrare. Di sicuro, per chiudere il campionato al primo posto la squadra di coach Cugliandro dovrà contare soltanto sulle proprie forze. Ottimo l’inizio di stagione: soltanto vittorie, perfetto e perentorio il ruolino di marcia sinora.

Adesso la formazione reggina è attesa da una doppia trasferta in Sicilia: sabato 12 gennaio a Catania si chiuderà il girone di andata, la prossima settimana via al girone di ritorno sul campo di Palermo.

Il successo del Junior Camp ha regalato visibilità nazionale al movimento reggino (e non solo) del basket in carrozzina. “Si è trattato del primo evento di caratura nazionale riguardante il basket in carrozzina organizzato a Reggio Calabria, siamo pienamente soddisfatti del risultato ottenuto. Adesso vorremmo la ciliegina sulla torta…”, dichiara coach Cugliandro.

La Bic Farmacia dott.ssa Pellicanò infatti ha fatto ufficiale richiesta alla Lega per poter ospitare a Reggio Calabria le fasi finali del campionato, che si disputeranno dal 29 al 31 marzo 2019. Dopo aver partecipato negli ultimi anni alle Final Four e aver visto il sogno promozione sfumare sul più bello, la Bic spera che il terzo tentativo possa essere quello giusto. Quale modo migliore per sperare nel grande salto se non davanti ai propri tifosi?

“Ci piacerebbe poter ospitare la fase finale del campionato a Reggio Calabria, la spinta del nostro pubblico potrebbe rappresentare il tassello decisivo per centrare la promozione. Non bisogna dimenticare però che alla fase finale accedono soltanto 4 squadre, le prime classificate di ogni girone. Dobbiamo pensare al campo e concentrarci esclusivamente sul primo posto, sarà complicato mantenerlo sino alla fine del campionato”, assicura coach Cugliandro.

La richiesta effettuata dalla Bic Farmacia dott.ssa Pellicanò per ospitare la fase finale del campionato ha visto come struttura selezionata non il PalaCalafiore ma il Botteghelle (nella foto), di recente ammodernata e diventata un ‘gioiellino’ multifunzionale e dotata di tutti i comfort, compreso (unica struttura al sud Italia) di uno spogliatoio per arbitri disabili.