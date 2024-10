Biesse Associazione ricorda il magistrato reggino Michele Barillaro

Il 23 luglio 2012 scompare tragicamente in circostanze poco chiare il noto Magistrato reggino Michele Barillaro.

“Siamo vicini ai familiari, al papà Raffaele, alla mamma Angela e al fratello Giuseppe – dichiara la Presidente Biesse Bruna Siviglia – dal prossimo anno Biesse ogni 23 luglio commemorerà la figura del magistrato, per non dimenticare un grande servitore dello Stato, grande uomo con una fede granitica ai valori della giustizia, dell’umanità e della legalità”.

Siviglia continua:

“La commemorazione sarà incentrata su una cerimonia ufficiale per non dimenticare mai chi, per difendere i valori della giustizia e della legalità, si è speso senza riserve tanto da perdere la vita. Michele Barillaro continua a vivere attraverso il ricordo di ognuno di noi”.