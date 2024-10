Biesse Associazione vicino alle detenute e ai loro bambini

Biesse vicino alle donne detenute e ai loro bambini dona panettoni, torroni e dolci natalizi.

Un piccolo gesto per far sentire meno la solitudine.

Biesse Associazione Culturale Bene Sociale come ogni anno porta la propria vicinanza alle donne detenute della casa circondariale reggina diretta dalla Dott.ssa Carmela Longo sempre attenta e sensibile ,esempio di professionalità ed umanità.

L’anno passato avevamo donato cinque enciclopedie multimediali che hanno arricchito la biblioteca della Casa Circondariale G. PANZERA, ormai è una consuetudine per Biesse portare la propria vicinanza a chi vive recluso afferma la Presidente Biesse Bruna Siviglia- Natale deve essere per tutti “nessuno escluso mai “diceva il grande Don Italo Calabrò, è con questo spirito che dobbiamo avvicinarci al Santo Natale. Natale deve essere tutti i giorni continua Bruna Siviglia ognuno di noi è chiamato ad essere portatore di speranza, la speranza di essere uomini e donne del fare come ci insegna l’Arcivescovo Fiorini Morosini.

Insieme alla Presidente Siviglia nel momento della consegna oltre la Direttrice Carmela Longo erano presenti anche il Dott. Antonio Enrico Squillace socio dell’associazione e il Dott. Emilio Campolo Educatore della casa circondariale che tanto fa con amore e spirito di abnegazione per i detenuti e le detenute del carcere reggino.

Fonte: La Presidente Biesse Bruna Siviglia