Biesse Associazione contro la violenza. Successo per lo sportello “In difesa”

Successo per lo sportello di ascolto “In Difesa” promosso e voluto da Biesse contro i fenomeni di violenza.

“Una grande soddisfazione” dichiara la Presidente Biesse Bruna Siviglia.

Lo sportello di ascolto è attivo dal mese di febbraio due volte a settimana il martedì e il giovedì dalle ore 9.30 alle 12.00 in due plessi dell’istituto scolastico Radice Alighieri di Catona. Questa scelta di localizzazione nel cuore della periferia è stata di certo uno strumento vincente, utile non solo ai ragazzi ma anche agli insegnanti ed ai genitori.

Un vero presidio di legalità, attivo per formare le nuove coscienze contro ogni forma di violenza e di prevaricazione, educando i giovani all’amore responsabile. Questi sono gli strumenti di cui si ha bisogno, aiuti concreti per la crescita umana delle giovani generazioni.

Il plauso della Preside Simona Sapone per i frutti prodotti dell’attivazione della sportello:

La dirigente scolastica prosegue:

“Ringrazio tutto lo staff di psicologi nostri soci che nella gratuita tengono attivo lo sportello “In difesa”: Mery Chindemi, Elisa Mottola, Francesca Mesiano, Valentina Romeo, Marco Triglia, lo staff del San Camillo Onlus della Dott.ssa Tiziana Iaria per la mediazione scolastica Rita Brat, Sonia Pannuti, Maria Teresa Borinato. Servono azioni concrete per arginare tutti i fenomeni di violenza, questi strumenti dovrebbero essere obbligatori in tutte le scuole il successo di In Difesa ne è la testimonianza”.