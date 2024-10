Biesse premia due giovani rivelazioni reggine in ambito musicale

Venerdi 21 settembre ore 17.30 presso Spazio Open via Filippini. Augusto Favaloro e Andrea Milasi due giovani artisti della nostra città di grande talento, un riconoscimento dice la Presidente Biesse Bruna Siviglia che vuole gratificare l’impegno e la passione di questi due giovani che con la loro musica portano in giro per l’Italia un pezzo della nostra Calabria, una terra fatti di tanti talenti e di eccellenti personalità.

Con noi per la premiazione il Vice Sindaco della città Metropolitana Riccardo Mauro.