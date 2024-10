Bisceglie-Reggina, le formazioni ufficiali: attacco pesante per Maurizi

Sono state diramate le formazioni ufficiali con cui scenderanno in campo Bisceglie e Reggina per la sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C, girone C.

BISCEGLIE (3-5-2): Vassallo; Petta, Russo, D’Ursi; Jovanovic, Toskic, Giron, Montinaro, Risolo; Markic, Dentello. ALLENATORE: Mancini

REGGINA (3-5-2): Cucchietti; Pasqualoni, Ferrani, Laezza; Hadziosmanovic, Giuffrida, La Camera, Marino, Armeno; Sparacello, Sciamanna. ALLENATORE: Maurizi

