Reggio, Gioiellerie Frisina anticipa il Black Friday: un novembre di super-promo!

Questo novembre, preparati a vivere il Black Friday come mai prima d’ora: da Gioiellerie Frisina a Reggio Calabria, il mese di novembre diventa un’opportunità unica per immergersi nel lusso e scoprire gioielli e orologi dei brand più iconici con sconti mai visti.

Il Black Friday di Gioiellerie Frisina

A partire dall’1 e fino al 29 novembre, ogni giorno sarà speciale: Gioiellerie Frisina svela occasioni imperdibili su brand di altissima gamma come Chantecler Capri, Dodo, Salvini, Garmin e Gucci. È l’opportunità perfetta per arricchire il proprio stile o per trovare il regalo ideale in vista delle festività!

In negozio troverai un’atmosfera unica, dove il fascino dei gioielli e la precisione degli orologi si uniscono a offerte da non lasciarsi sfuggire. Dai raffinati gioielli Chantecler Capri, che evocano eleganza e artigianalità, fino agli esclusivi accessori firmati Dodo e Salvini e agli orologi tecnologici Garmin, passando per gli intramontabili Gucci, avrai l’imbarazzo della scelta per stupire con un dono o semplicemente per coccolarti.

Sogni qualcosa di speciale? Lasciati sorprendere ogni venerdì da sconti selezionati che Gioiellerie Frisina ha riservato per te. È il momento di scegliere la qualità e l’eleganza per cui hai sempre desiderato, con un’occasione che dura solo un mese.

Non perdere quest’occasione esclusiva: per il mese di novembre, il lusso è a portata di mano da Gioiellerie Frisina!

Maggiori informazioni

Visita le pagine Facebook e Instagram.

CLICCA QUI per visitare il sito ufficiale di Gioiellerie Frisina