Bob Sinclar a Reggio Calabria, sarà l’evento dell’anno: “Un sogno che si avvera”

Di Pasquale Romano – ‘Reggio Calabria c’è’. Quando mancano poco più di due settimane (4 Agosto 2017) al concerto di Bob Sinclar al ‘Calajunco Art & Beach Club’, gli organizzatori ‘tolgono il velo’ a quello che si preannuncia come l’evento dell’anno. Per la prima volta il celebre dj francese arriva in riva allo Stretto, in città sale il fermento e inizia il countdown…

”Crediamo e speriamo che la città risponderà presente, facendo evidenziare che non abbiamo nulla da invidiare rispetto ad altre località più rinomate. Per questo motivo abbiamo scelto di ospitare un artista di questo livello, per dare una ‘scossa’ e far capire che anche a Reggio Calabria si possono organizzare eventi di questa portata”, dichiarano ai microfoni di Citynow Claudio Miccichè del gruppo ‘Deep’ e i fratelli Gabriele e Domenico Surace, i promoter che insieme a Tiziano e Leonardo Crucitti hanno organizzato il concerto.

Come è nata l’idea di ospitare uno dei dj più famosi al mondo? “Era da anni che il nome di Bob Sinclar veniva accostato a Reggio Calabria, senza che ci fosse mai nulla di concreto. Assieme a Gabriele –spiega Miccichè- abbiamo fortemente creduto in questo progetto, lavorandoci sin dal mese di aprile. Dopo mesi di trattative siamo riusciti nell’intento, non è stato affatto semplice. Adesso dobbiamo far si che questo evento diventi un successo, in questo modo l’immagine positiva della città verrà esportata a livello nazionale e internazionale”.

Ospite nei migliori locali d’Europa, il dj francese dopo aver suonato a Reggio Calabria si sposterà al ‘Pacha’ di Ibiza, discoteca tra le più rinomate al mondo. “L’orgoglio è immenso, l’idea di ospitare Sinclar nasce proprio per questo motivo, far accostare Reggio Calabria alle principali località turistiche italiane e internazionali. Siamo convinti che eventi del genere possano stimolare il territorio, soprattutto in un momento complicato come questo. Da reggini –raccontano gli organizzatori- ci fa male vedere il chilometro più bello d’Italia non sfruttato in tutte le sue enormi potenzialità”.

Qualche anticipazione riguardo lo show viene svelata ai microfoni di Citynow. Gli effetti visivi si preannunciano spettacolari cosi come il palco che ospiterà Sinclar, ad accompagnare il dj francese ci saranno 12 ballerine provenienti dalla Sicilia. L’evento partirà sin dalle ore 19, con le esibizioni di cinque gruppi live reggini, a seguire il dj set con Enzo Romeo e Claudio Miccichè. Dulcis in fundo, spazio alla musica di Sinclar che farà scatenare il pubblico reggino con le sue innumerevoli hit.

“Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale, ci ha dato piena disponibilità per aiutarci ad organizzare l’evento nel migliore dei modi. Ci teniamo però a sottolineare, anche per sgombrare il campo da polemiche sterili, che si tratta di un evento organizzato esclusivamente da privati, nemmeno un euro proviene dalle casse del comune”, chiariscono gli organizzatori.

Per organizzare il concerto, diversi gruppi provenienti da tutta la provincia hanno collaborato con la ‘Deep’, sintomo della portata dell’evento che punta a coinvolgere il territorio reggino nella sua interezza. La determinazione degli organizzatori, abbinata alla volontà di contribuire al riscatto di Reggio Calabria, li porta ad una promessa in vista dell’estate 2018…: “Siamo fiduciosi che i reggini non deluderanno le attese, e regaleranno la cornice adatta per un simile evento. In questo caso, ci faremo trovare pronti anche la prossima estate. La nostra intenzione, dopo Sinclar, è quella di portare a Reggio Calabria un altro dj di livello mondiale come David Guetta… ”.