A Reggio visite oculistiche gratuite e convegno sulla disabilità visiva

Palazzo Alvaro ospita la giornata “L’essenziale è invisibile agli occhi”: informazione, esperti e visite oculistiche gratuite per la cittadinanza

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Reggio Calabria, da sempre impegnata nella tutela dei diritti e nell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità visiva, organizza una giornata interamente dedicata alla prevenzione, all’informazione e alla sensibilizzazione sul tema.

L’evento, intitolato “L’essenziale è invisibile agli occhi”, si svolgerà venerdì 18 luglio 2025, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, presso la sala “Gilda Trisolini” della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il convegno: informazione e confronto multidisciplinare

Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 si svolgerà il convegno che prevede la partecipazione di numerosi relatori – esperti in ambito medico, giuridico, formativo e associativo – che affronteranno questioni fondamentali legate alla salute dell’occhio, all’accessibilità, al diritto al lavoro, alle pari opportunità e all’utilizzo delle tecnologie assistive per le persone cieche e ipovedenti. L’obiettivo è offrire una visione aggiornata e multidisciplinare sulla condizione della disabilità visiva in Italia.

Visite oculistiche gratuite aperte alla cittadinanza

A partire dalle ore 15:30, si terranno visite oculistiche gratuite, aperte a tutta la cittadinanza. Le visite, effettuate da medici specialisti, si svolgeranno presso la stessa sede. Saranno accolte le prime 30 persone che si presenteranno in ordine di arrivo, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento disponibilità.

Il sostegno della Città Metropolitana e il valore dell’inclusione

L’intera iniziativa è realizzata con il contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 7 “Istruzione – Sport – Politiche Sociali”, nell’ambito di un più ampio programma dedicato alla disabilità visiva, volto a promuovere l’informazione, la formazione e la valorizzazione delle competenze e delle potenzialità professionali delle persone cieche e ipovedenti.

Un messaggio di inclusione e rispetto delle differenze

Con questo momento significativo, l’U.I.C.I. intende lanciare un messaggio forte: inclusione, rispetto e valorizzazione delle differenze sono i pilastri su cui costruire una società più giusta, consapevole e accessibile. Una società in cui ogni persona, indipendentemente dalle proprie condizioni visive, possa essere valorizzata per esprimere pienamente sé stessa.