Calabria, successo per la ‘Granita all’acqua di mare’ del maestro Pietro Di Noto

La Granita all’acqua di mare del maestro Pietro Di Noto conquista Capo Tirone, località affacciata sul mare di Belvedere Marittimo, scelta per presentare e gustare una creazione che proprio dal mare trae ispirazione.

L’appuntamento, promosso dall’Unpli provinciale di Cosenza, con il patrocinio del Comune di Belvedere Marittimo e voluto dal giornalista Luigi Bruzzano, ha rappresentato un momento di incontro tra tradizione, innovazione, racconto del territorio e valorizzazione delle eccellenze del Mediterraneo.

La storia della Granita all’acqua di mare

La serata ha raccontato non soltanto una ricetta ma una storia di intuizione, studio, lavoro e visione imprenditoriale.

Quella del maestro gelatiere siciliano Pietro Di Noto, inventore della Granita all’acqua di mare, creazione brevettata che unisce ricerca scientifica, cultura gastronomica e identità mediterranea.

Dopo i saluti di benvenuto la vicesindaca, Francesca Impieri, ha rivolto un ringraziamento agli organizzatori e a Di Noto per aver scelto di condividere con Belvedere Marittimo la propria esperienza, sottolineando come la città abbia accolto l’iniziativa in una delle sue cornici più suggestive. L’apertura è stata quindi affidata al giornalista Luigi Bruzzano, che ha richiamato l’attenzione sulle grandi potenzialità dei territori, spesso raccontati attraverso immagini parziali o distorte e non sempre restituiti nella loro autenticità più profonda. A guidare il confronto è stata la giornalista Fabrizia Arcuri, che ha accompagnato il racconto del maestro Di Noto valorizzandone non solo l’invenzione presentata al pubblico ma anche il percorso umano, professionale e imprenditoriale che ne è all’origine. Di Noto ha spiegato come dietro la Granita all’acqua di mare ci sia studio, sperimentazione, passione e una solida esperienza maturata tra chimica, settore alimentare e impresa.

Territorio, innovazione e sviluppo della Riviera dei Cedri

Nel corso della serata Antonello Grosso La Valle, presidente della Pro loco di Belvedere Marittimo e dell’Unpli provinciale, ha sottolineato il valore dell’incontro tra tradizione e innovazione all’interno di una più ampia visione di sviluppo dei territori. Il programma dell’Unpli provinciale, ha evidenziato, punta a promuovere modelli di governance capaci di favorire uno sviluppo comunitario equilibrato e duraturo, integrando le dimensioni sociale, economica e ambientale. Attraverso iniziative mirate, partenariati pubblico-privati e il coinvolgimento attivo delle Pro loco e delle associazioni locali.

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L’obiettivo è costruire politiche sostenibili e alimentare dati, conoscenze e progettualità utili a rafforzare la Riviera dei Cedri e le altre aree vaste come destinazioni turistiche, culturali e sociali durante tutto l’anno. Tra i vari interventi anche quello del consigliere regionale Orlandino Greco che ha richiamato il valore di un Meridione capace oggi di proporsi con una narrazione nuova, fondata sulla propria identità, sulle comunità e sulle eccellenze territoriali.

Fonte ansa.it