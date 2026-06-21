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Reggio, presentato ad Arghillà l’opuscolo ‘L’ultima ruota del carro’ – FOTO

L’obiettivo della pubblicazione è contribuire a una maggiore conoscenza della storia e della cultura rom

21 Giugno 2026 - 15:27 | Comunicato Stampa

opuscolo ultima ruota carro rom ()

Si è svolta ad Arghillà la presentazione dell’opuscolo “L’ultima ruota del carro”, scritto da Fiore Manzo e Giulio Malatacca e illustrato da Gabriele Bevilacqua.

opuscolo ultima ruota carro rom ()

L’opuscolo è rivolto a bambine, bambini, ragazze e ragazzi e propone un percorso semplice e accessibile attraverso la storia del popolo rom, una storia spesso poco conosciuta o del tutto assente dai percorsi educativi e culturali più diffusi.

Le illustrazioni sono state realizzate da Gabriele Bevilacqua, giovane rom di Cosenza con una forte passione per le illustrazioni digitali, che attraverso i suoi disegni ha contribuito a rendere il racconto ancora più coinvolgente e vicino ai più giovani.

opuscolo ultima ruota carro rom ()

Storia e cultura rom al centro della pubblicazione

L’obiettivo della pubblicazione è contribuire a una maggiore conoscenza della storia e della cultura rom, contrastando stereotipi e pregiudizi che continuano a condizionare la percezione di questa minoranza. Una conoscenza più approfondita può infatti aiutare a superare le etichette negative che troppo spesso vengono attribuite ai rom e a riconoscerli come una minoranza storico-culturale che merita di partecipare pienamente alla vita delle comunità in cui vive.

opuscolo ultima ruota carro rom ()

L’iniziativa è stata organizzata da Lav Romanò in collaborazione con Medici del Mondo (nell’ambito del progetto Shine) che ha sostenuto anche i costi di stampa dell’opuscolo. La versione digitale dell’opuscolo può essere richiesta a Lav Romanò scrivendo all’indirizzo email infolavromano@gmail.com.

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La pubblicazione rappresenta uno strumento educativo e di sensibilizzazione rivolto alle nuove generazioni, con l’auspicio che la conoscenza della storia del popolo rom possa contribuire a costruire relazioni più consapevoli, rispettose e inclusive.

APS Lav Romanò

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