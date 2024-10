Bob Sinclar a Reggio Calabria, in vendita i biglietti

E’ iniziata la prevendita relativa al concerto di Bob Sinclar a Reggio Calabria, che si terrà venerdi 4 agosto al ‘Calajunco Art & Beach Club’. Il prezzo previsto è di 40 euro per le prime 1000 prevendite, successivamente invece sarà di 50 euro. Per acquistare i ticket, si può contattare il gruppo organizzativo ‘Deep’ o recarsi direttamente al C

Calajunco. Prevista una serie di pacchetti e tavoli, variabili in base alla zona scelta e al numero di persone. In questo caso, per prezzi e modalità contattare direttamente gli organizzatori dell’evento.

Per tutte le info:

https://www.facebook.com/deepclubrc/

https://www.facebook.com/calajuncoartandbeachclub/