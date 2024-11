Bocale Calcio: pari e patta con il Brancaleone

Un Bocale dai due volti, spreca una ghiotta occasione per uscire dalla zona calda della classifica. Saviano e compagni regalano la prima frazione al Brancaleone giunti in riva allo stretto con ben sei defezioni. Una partita nervosa non gestita al meglio dell’arbitro Milone della sezione di Taurianova, a fine gara saranno ben undici i cartellini gialli sventolati.

Gara noiosa fino al 31’ minuto quando Audino atterra in area Scigliano, il rigore è netto, Savasta non sbaglia, Brancaleone in vantaggio. La rete subita non sveglia il Bocale che sembra la brutta copia di quella ammirata sette giorni fa a Scalea. Al 33’ Cucinotti ci prova, ma il suo colpo di testa termina alto. Cinque minuti dopo, Cozzucoli salva il risultato su Borello che colpisce a rete a botta sicura. Quando mancano due minuti al termine della prima frazione, la palla del pareggio capita nei piedi di capitan Saviano, ma il suo tiro termine alto.

Non sappiamo cosa sia successo nello spogliatoio del Bocale nell’intervallo, ma all’ingresso in campo si vede tutta un’altra squadra. Lo Gatto chiede più spinta e alza i terzini Romeo e Dieni sulla linea dei centrocampisti ed in due minuti, i biancorossi creano ben tre occasioni da rete. E’ il preludio al gol che arriva al minuto 14: Catanzaro vince un rimpallo di prepotenza, serve Romeo che pennella un cross sulla testa di Moreno che vola in cielo e mette la palla all’incrocio dei pali. Il Bocale è padrone del campo ed il Brancaleone con Savasta prova a colpire in contropiede. Il locali vanno vicini al gol in più occasioni e al minuto 39’ ancora Moreno fa tremare Loccisano, il suo tiro però si stampa sulla traversa e torna in campo.

Il Bocale continua a spingere, ma il Brancaleone non ci sta: rinvio sbagliato da Cogliandro e la conseguente uscite a vuoto di Cuzzucoli servono sul piatto d’argento la rete del vantaggio a Savasta, ma un provvidenziale Cucinotti salva sulla linea. Nei cinque minuti di recupero accordati dal Milone succede poco o nulla.

BOCALE – BRANCALEONE 1-1

Marcatori: 31’pt Savasta rig., 14’ st Moreno

BOCALE; Cuzzucoli, Romeo, Dieni, Cogliandro (19’st Borghetto), Cucinotti, Audino, Catanzaro, Gioia, Di Fiore (7’st Mileto), Saviano (34’st Astuto), Moreno All. Lo Gatto

BRANCALEONE: Loccisano, Serra, De Leo, Tripodi, Galletta D., Scigliano, Rubertà (40’ st Galletta G.), Morabito, Borrello (34’st Malaspina), Foti, Savasta All. La Face

Arbitro: Milone di Taurianova (Molinaro di Catanzaro, Laria di Vibo Valentia)

Ammoniti: De Leo, Tripodi, Galletta G., Audino, Catanzaro, Romeo, Moreno, Gioia, Mileto, Cucinotti

Recupero: 3’pt, 5’st