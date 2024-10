Coronavirus in Calabria, il bollettino che contraddice il bollettino. Svelato l’arcano dei numeri in Terapia Intensiva

La mail che non ti aspetti arriva alle ore 22:25.

E’ della Regione Calabria e indica come oggetto ‘Bollettino della Regione Calabria del 3.11.2020 – Aggiornato‘.

Il nuovo comunicato della Regione Calabria cambia i numeri in Terapia Intensiva

Si tratta della seconda comunicazione della giornata da parte della Cittadella con tutti i numeri legati all’emergenza Covid in Calabria.

Dalla lettura del nuovo report ‘aggiornato’ risulta un nuovo decesso a Reggio Calabria e clamorosamente 12 ricoverati in meno su Cosenza e 3 in meno su Reggio per una differenza abissale di 15 pazienti ‘scomparsi’.

Abbiamo contattato sia l’ospedale di Cosenza e sia il Grande Ospedale Metropolitano.

Leggi anche

Al momento la situazione attuale vede tre ricoveri in Terapia Intensiva all’Annunziata di Cosenza e 5 in Terapia Intensiva a Reggio Calabria.

Secondo quanto si apprende il gap è dovuto evidentemente ad un’errata formulazione di richiesta iniziale da parte dell’ufficio regionale.

Nello specifico a Cosenza, il sistema vede caricati in Terapia Intensiva 15 ma realmente in reparto ve ne sono solamente tre. Gli altri sono ricoverati nel reparto di Pneumologia.

Per quanto riguarda Reggio Calabria, la Cittadella ha chiesto al GOM il numero degli ‘intubati‘ e questo ha creato un malinteso nell’inserimento dei dati rispetto ai ricoveri effettivi.

Ad oggi a Reggio, lo ripetiamo, ci sono 5 persone in terapia intensiva di cui due intubate. Presto però una ragazza trentenne lascerà fortunatamente il reparto, in quanto non più Covid, grazie alla somministrazione dell’adenosina.