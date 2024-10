La Bottega del Gelato tra le migliori d’Italia 2024: si festeggia con gelato gratis per tutti

La Bottega del Gelato di Reggio Calabria ha ricevuto un prestigioso riconoscimento, venendo premiata come una delle “Migliori Gelaterie d’Italia 2024”. Questo traguardo celebra la passione, la dedizione e la qualità che da anni caratterizzano questo amato punto di riferimento per il gelato artigianale, situato a pochi passi da Piazza Carmine. La Bottega del Gelato si distingue non solo per l’uso di materie prime eccellenti e per le ricette autentiche, ma anche per la continua innovazione senza mai tradire la tradizione.

Gelato gratis per tutti a La Bottega del Gelato

Per festeggiare questo importante riconoscimento, la gelateria ha organizzato un evento speciale, sabato 5 ottobre, a partire dalle ore 16:30, dedicato a tutti i clienti che hanno contribuito a a rendere La Bottega del Gelato un luogo amato da grandi e piccini. Durante l’evento, la gelateria offrirà gelato gratis per tutti dalle 16:30 alle 17:30, e i bambini fino a 1,40 metri, accompagnati dai genitori, potranno gustare gratuitamente il gelato fino alle ore 22. Inoltre, ci saranno gadget, attività per i più piccoli e un’area dedicata alle fotoricordo, per rendere questa festa ancora più memorabile.

Un’offerta senza eguali

La vera forza de La Bottega del Gelato sta nella vasta offerta dei suoi prodotti. Con ben 38 gusti di gelato, di cui 36 senza glutine, 13 vegani e senza lattosio e 8 a base di stevia, la gelateria riesce a soddisfare anche le esigenze di chi soffre di intolleranze alimentari o preferisce opzioni più salutari. Non mancano specialità amate come la zuppetta, gli spumoni, i conetti mignon e la famosissima brioche XL, perfetta per chi desidera un’esperienza di gelato più abbondante e gustosa.

Non è un caso che La Bottega del Gelato sia stata protagonista del noto programma televisivo di La7, “L’Ingrediente Perfetto“, dove ha avuto l’opportunità di presentare la qualità e l’artigianalità che contraddistinguono ogni loro creazione. Questa partecipazione ha ulteriormente consolidato la sua reputazione a livello nazionale.

Francesca Morabito, responsabile della gelateria, ha espresso la sua gratitudine verso la clientela, affermando:

“Questo riconoscimento è il risultato del nostro lavoro quotidiano, ma soprattutto dell’affetto e della fiducia che i nostri clienti ci dimostrano. La festa del 5 ottobre è il nostro modo di ringraziarli per il loro supporto costante nel corso degli anni”.

Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del gelato artigianale e per chi vuole trascorrere una giornata all’insegna della dolcezza, partecipando a una festa che celebra non solo l’eccellenza di La Bottega del Gelato, ma anche il legame profondo che questa gelateria ha saputo creare con la comunità reggina.

Maggiori informazioni

Visita le pagine Facebook e Instagram.