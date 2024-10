Boxe – La reggina Cannizzaro sul tetto del mondo, ma quante polemiche

di Domenico Suraci – La reggina Amira Cannizzaro si è aggiudicata il titolo iridato dei super gallo, versione Ubc (Universal Boxe Council) contro l’argentina Daniela Barbara Rivero dopo un match intenso e vinto ai punti.

Tanta emozione, Amira prende subito le misure, i colpi sono numerosi e ben assestati. L’argentina soffre cerca di reagire, tra un pugno e un altro, colpisce con una testata il naso di Amira. E’ il momento clou del match, infatti nonostante l’estrema sofferenza la boxeur reggina continua a dare i colpi necessari per stordire la Rivero ed “accumulare i punti” che le permettono di trionfare durante un match a dir poco scoppiettante.

Non poche le polemiche da parte del trainer dell’argentina che presume che l’italiana sia stata favorita dalle interruzioni che le hanno permesso di non continuare a sanguinare.

Dopo il match ai microfoni di CityNow Sport, Amira si ritiene soddisfatta, apprezza il grande sostegno dei reggini e per come ha preso le misure all’argentina che si è mostrata poco leale colpendola al naso.

Dal canto suo l’argentina furiosa per l’esito finale ha recriminato qualche colpo scorretto ed ha fatto presente che senza le troppe interruzioni, l’incontro avrebbe avuto ben altro esito.

Reggio Calabria, comunque ha vinto, per presenza di persone, nella struttura di San Gregorio che ho ospitato l’evento, per passione e per l’organizzazione che ha permesso lo svolgimento di un incontro di caratura mondiale

*Foto copertina di Gaetano Pipitone