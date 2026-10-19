La già candidata a sindaco e consigliera comunale inizia una nuova avventura presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria

La professoressa Angela Marcianò è la nuova docente di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DiGiES) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Dopo aver consolidato negli anni una stimata esperienza scientifica e professionale nell’ambito del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, la Prof.ssa Marcianò, che manterrà il suo prestigioso ruolo anche presso l’Universita’ degli Studi di Messina, ritorna ad insegnare nell’Ateneo reggino, confermando un profondo attaccamento al territorio e un costante impegno per la crescita delle nuove generazioni.

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Il suo riconosciuto profilo, unito a una profonda conoscenza delle dinamiche occupazionali, rappresenterà un solido punto di riferimento per gli studenti e un valore aggiunto per le future attività di ricerca scientifica dell’ateneo calabrese.

(in foto Angela Marcianò con Tiziano Treu, giurista esperto di diritto del lavoro, già Ministro del lavoro e della previdenza sociale)