Addio certificazione, spostamenti tra Regioni dal 3 giugno: la bozza del nuovo decreto

Fase 2: posto di controllo sulla statale 106 per i rientri in Calabria

È in corso il CdM che detterà le nuove linee guida per gli italiani. Ma una bozza del decreto sta già facendo il giro del web

È in corso, in queste ore, il Consiglio dei Ministri che detterà, finalmente, le nuove linee guida per gli italiani desiderosi di sapere quali altri passi potranno compiere verso il “ritorno alla normalità“. Le precauzioni ci saranno, ma saranno molto più blande rispetto alle restrizioni della Fase 1.

Alcune testate nazionali hanno diffuso una bozza del decreto che sta per essere approvato. Quest’ultimo, conterrebbe la regolamentazione degli spostamenti: niente più autocertificazione, ma è presto per muoversi tra le Regioni. Secondo quanto riportato da La Stampa, Sindaci e Governatori avranno il compito di vigilare sulla popolazione e l’andamento dei contagi.

BOZZA DEL DECRETO