Brancaleone e Africo, una settimana di laboratori didattici con i bambini

“Un muro contro” è l’ultimo progetto del ciclo formativo per bambini della scuola primaria e secondaria, lanciato in autunno dal Mabos – Museo d’Arte dei Boschi della Sila, e attuato in collaborazione con Altrove, il progetto di arte urbana nato a Catanzaro nel 2014 e riconosciuto oggi come uno tra i più importanti esempi del genere in ambito europeo. Insieme all’artista Alfano, è stato ideato un percorso didattico della durata di una settimana e composto da una serie di attività creative per 100 alunni dell’Istituto Comprensivo Statale Brancaleone – Africo (RC).

L’esperienza è stata l’occasione per approfondire un nuovo metodo d’insegnamento ideato dall’artista nel contesto del laboratorio artistico – esperienziale, sperimentato per la prima volta nel 2017 con il workshop “Supereroi”, durante la quarta edizione di Altrove Festival. Un percorso d’apprendimento basato sull’esperienza diretta e strutturato al fine di mettere i bambini nella migliore condizione per pensare, progettare e creare secondo le regole del processo creativo. Il metodo “Arte Contemporanea Inclusiva” prevede la pratica delle discipline artistiche tramite l’introduzione e l’utilizzo di tecniche e linguaggi interdipendenti, finalizzata alla rivelazione di bisogni e alla generazione di autonomie da parte dei partecipanti. L’obiettivo, in contrapposizione all’approccio didattico classico, che impone progetti ragionati a monte e che impegnano i bambini in meccaniche attività produttive, è sviluppare nuove possibilità di creazione, stimolare il sistema esplorativo e porre in essere una nuova consapevolezza del proprio agire, in ambiti in cui la maggior parte dei ragazzi si ritiene completamente sterile e incapace.

“Le risposte degli studenti invitati a partecipare al workshop sono state particolarmente positive, ricche di contenuti legati a vissuti personali, alla vita di gruppo e alla sfera emotiva e religiosa” – racconta Alfano. Il laboratorio, passato trasversalmente da conversazioni pubbliche ed esercitazioni di scrittura creativa, dall’illustrazione e alla modellazione, dallo studio delle lettere al lascito della firma su muro, si è concluso con la produzione di un’esposizione / installazione dal titolo “Sala Giochi”: un ambiente completamente rinnovato dalla griglia compositiva creata dall’artista, utilizzata come fondo per la libera interpretazione dei temi del workshop da parte di bambini dai 9 ai 13 anni.