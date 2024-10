Brescia, Cellino: ‘Se fossimo retrocessi di nuovo sarebbe accaduta un’altra Reggina’

"In Italia chi non paga le tasse è avvantaggiato. Noi ci sentiamo imbecilli"

Intervento a tuttocampo del presidente del Brescia Massimo Cellino, l’occasione è quella della presentazione dello sponsor. Da bresciangol, riportiamo il passaggio riguardante i concordati di Genoa e Sampdoria e il riferimento alla Reggina:

“Il Genoa, la Sampdoria, fanno concordati fallimentari. Se fossimo retrocessi di nuovo sarebbe accaduta un’altra Reggina, ve lo garantisco. Io non farò mai assegni falsi per portare il Brescia in serie A. Alcuni pseudo compratori del Brescia fanno parte di quella categoria lì.

E’ molto deludente quello che accade in Italia: chi non paga le tasse è avvantaggiato, ci sono squadre finanziate con soldi dello Stato. Noi ci sentiamo imbecilli perchè facciamo tutte le cose come vanno fatte. Il sistema del calcio italiano scoraggia investitori, sia italiani che stranieri“.