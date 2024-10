Brescia-Reggina: la probabile formazione amaranto. Torna Rivas

Ultime cinque giornate del girone di andata, gare come sempre molto impegnative con la Reggina che oggi scenderà in campo per affrontare in trasferta il Brescia. Un’altra ex sul cammino del tecnico amaranto dopo Venezia e Benevento. Solito assente è Obi ancora alle prese con problemi fisici, mentre ha pienamete recuperato Gagliolo. Da qualche settimana Inzaghi presenta sempre una novità in formazione rispetto a quella che si ipotizza, vedremo se sarà così anche stavolta.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Ravaglia, Pierozzi, Camporese, Gagliolo (Cionek), Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Menez, Rivas. All. Inzaghi