Apre il Bridal Atelier, un nuovo universo per tutti gli sposi

Il Bridal Atelier è pronto per ad aprire le sue porte e diventare il nuovo punto di riferimento per gli sposi. Ecco le info sull'inaugurazione in provincia di Reggio

Quanti di voi sognano il giorno del matrimonio? Le donne, spesso, passano una vita intera a programmarlo e gli uomini lo attendono, quasi, con timore reverenziale. La scelta dell’abito e dei suoi accessori diviene un rito irrinunciabile, al quale è necessario concedere la giusta attenzione ed importanza.

Dall’abito, al velo, passando per le calzature, i gemelli, gilet, bretelle, cravatta o papillon la lista è veramente infinita. Per questo motivo è bene affidarsi ad un Atelier che sarà in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze.

Il Bridal Atelier di Barritteri, frazione del comune di Seminara, è pronto ad aprire le sue porte agli sposi che stanno per compiere il grande passo.

QUANDO

L’appuntamento per l’inaugurazione è previsto per sabato 19 ottobre a partire dalle ore 17:00. Il taglio del nastro dell’Atelier prevede anche un rinfresco per intrattenere gli ospiti dell’evento.

“L’azienda di famiglia nasce nel settore dell’arredamento e, con il tempo, si amplia a quello dell’abbigliamento da cerimonia. Il Bridal Atelier rappresenta un nuovo punto di partenza”.

Queste le parole di Cetty Pellegrino, responsabile del nuovo negozio di Barritteri che, presto, vedrà la luce.

“Il nostro obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento per la comunità. Con umiltà e professionalità cercheremo di dare il nostro meglio”.

INFORMAZIONI UTILI

Il Bridal Atelier con abiti da sposo e da sposa si trova in via Nazionale 41, all’uscita di Bagnara direzione Palmi.