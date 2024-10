Bronzi di Riace, alle Iene spunta un testimone: “Ne esiste un terzo, fu trafugato e venduto all’estero”

Continua questa sera l’inchiesta de Le Iene sul caso ‘Bronzi di Riace’ e sui possibili trafugamenti.

Nel video apparso sulla pagina FB della nota trasmissione televisiva di Italia Uno, con cui viene promosso il servizio di questa sera, un testimone racconta “A Roma c’era un’altra statua che veniva da Riace, che avevano portato su i calabresi… Una cosa bella, di bronzo… so che se la sono venduta”.

Giuseppe Braghò è l’altro testimone chiave nella ricostruzione de ‘Le Iene’. Studioso appassionato di archeologia, da anni si batte per scoprire la verità sul ritrovamento dei Bronzi di Riace. Nel servizio afferma: “Nessuno è mai entrato nell’archivio del museo storico, di questi grandi scienziati, accademici… a nessuno è venuto in testa di andare dove? alla fonte! Lì ho scoperto che qualcosa non andava…”