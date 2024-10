Sopralluogo al S. Agata. Brunetti: ‘Verifica della struttura. Iscrizione non era un fatto scontato’

Le parole del sindaco f.f. Paolo Brunetti, rispetto alla visita di questo pomeriggio al centro sportivo S. Agata della nuova società amaranto, insieme all’altro sindaco f.f. Versace. Queste le dichiarazioni del primo cittadino:

“Oggi Versace è andato con la nuova società al centro sportivo S. Agata, per verificare lo stato della struttura. La società ha ottenuto l’iscrizione al campionato di serie D, sta passando come normalità ma non era scontato affatto ci si riuscisse, è un primo traguardo raggiunto.

Il comunicato dei tifosi? Responsabile, giusto non abbassare la guardia. Imprenditori di Catania hanno presentato un progetto, degli impegni e ci aspettiamo vengano rispettati, vigileremo affinchè non accada nuovamente rispetto a quanto accaduto nel recente passato. Bisogna sbrigarsi a fare la squadra, trovare l’allenatore, iniziare gli allenamenti ed essere pronti, perchè il tempo corre.

Non commento e non rispondo alle dichiarazioni di Bandecchi, gli insulti che mi arrivano, mi convincono ancora di più che ho fatto le scelte giuste”.